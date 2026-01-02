به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از نجات پنج نفر مفقودی در روستای قینرجه از توابع شهرستان شاهین‌دژ خبر داد و اعلام کرد این افراد پس از چند ساعت عملیات جست‌و‌جو، در سلامت کامل پیدا شدند.

حمید محبوبی با تشریح جزئیات این عملیات گفت: بامداد روز جمعه گزارشی مبنی بر مفقودی پنج نفر در روستای قینرجه به مرکز عملیات هلال‌احمر اعلام شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امداد و نجات وارد عمل شدند.

وی افزود: پس از بررسی اطلاعات اولیه و مشخص شدن آخرین موقعیت مکانی افراد مفقودشده، نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو را آغاز کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی تصریح کرد: با وجود شرایط سخت منطقه و تاریکی هوا، نجاتگران پس از حدود چهار ساعت تلاش مستمر موفق شدند هر پنج نفر را پیدا کنند.

محبوبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این افراد در سلامت کامل قرار داشتند و پس از انجام اقدامات لازم، تحویل خانواده‌هایشان شدند.