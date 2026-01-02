به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین ساجدی‌نیا که برای حضور در مانور تمام عیار زلزله استان خراسان رضوی به مشهد سفر کرده بود، در حاشیه برگزاری این مانور در کوهشار مشهد، اعلام کرد: سناریو‌های پیش‌بینی‌شده برای این مانور به طور کامل محقق شده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر در میدان مطلوب است.

او اظهار کرد: این رزمایش پس از برگزاری جلسات و تمرین‌های دورمیزی، امروز با حضور عملیاتی تمامی دستگاه‌ها وارد مرحله میدانی شد و بر اساس ارزیابی‌ها، اقدامات تعریف‌شده مطابق سناریو‌های از پیش تعیین‌شده، تا این لحظه به‌صورت صددرصدی اجرا شده است.

این مسئول وی با تأکید بر هماهنگی مناسب میان دستگاه‌ها افزود: در مجموع، استان خراسان رضوی تاکنون جزو استان‌های برتر کشور در اجرای رزمایش‌های مدیریت بحران محسوب می‌شود و امیدواریم تا پایان مانور نیز همین روند موفقیت‌آمیز ادامه داشته باشد.