مسیر‌های سردشت–میرآباد و مهاباد–سردشت به‌دلیل بارش برف مسدود شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت از مسدود شدن محور‌های سردشت–میرآباد و مهاباد–سردشت خبر داد.

وحید پاشایی با اعلام این خبر گفت: به‌دلیل بارش شدید برف و کولاک، گردنه زمزیران در محور مهاباد–سردشت و همچنین مسیر سردشت–میرآباد تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی از رانندگان خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیر‌ها خودداری کرده و آخرین وضعیت راه‌ها را صرفاً از طریق منابع رسمی پیگیری کنند.