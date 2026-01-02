پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده پلیس راه سردشت از مسدود شدن محورهای سردشت–میرآباد و مهاباد–سردشت خبر داد.
وحید پاشایی با اعلام این خبر گفت: بهدلیل بارش شدید برف و کولاک، گردنه زمزیران در محور مهاباد–سردشت و همچنین مسیر سردشت–میرآباد تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
وی از رانندگان خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیرها خودداری کرده و آخرین وضعیت راهها را صرفاً از طریق منابع رسمی پیگیری کنند.