ایستگاه سلامت در مصلای نماز جمعه کوهبنان به همت کانون بسیج جامعه پزشکی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با هفته مقاومت و در آستانه سالروز شهادت سردار دلها اردوی تخصصی جهادی کانون بسیج جامعه پزشکی کوهبنان در حاشیه مراسم نماز در راستای پایش درجه حرارت، پایش اکسیژن خون، پایش قند و پایش فشار خون راه اندازی و به نمازگزاران در دو واحد براداران و خواهران خدمات رایگان ارائه کردند.
در این اردو افرادی که دچار مشکل بودند جهت انجام آزمایشات و معاینات تخصصی به بیمارستان افضل الدین کوهبنان معرفی شدند.