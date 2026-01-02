پخش زنده
مأموران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی موفق به کشف و ضبط ۱۰ قبضه اسلحه شکاری در غرب تالاب انزلی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی اعلام کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با همکاری و پشتیبانی پاسگاههای قلم گوده و ماهروزه، ۱۰ قبضه اسلحه شکاری را در محدوده غربی تالاب انزلی کشف و ضبط کردند.
سید حسن جعفری با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: تالاب انزلی یکی از زیستگاههای منحصربهفرد پرندگان و گونههای جانوری ارزشمند است و هرگونه شکار غیرمجاز تهدیدی جدی برای تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم این تالاب محسوب میشود.
وی تأکید کرد که برخورد با شکارچیان غیرمجاز و ضبط ادوات شکار، بخشی از برنامههای مستمر اداره حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تالابها و زیستگاههای حساس استان گیلان است.