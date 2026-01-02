پخش زنده
حجتالاسلام علی ایزد پناه از مدافعان حرم گفت: سردار سلیمانی فرماندهای برجسته و اندیشمندی راهبردی بود که حضور در سختترین میدانها هرگز او را از انجام مسئولیت بازنمیداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، شهدای جبهه مقاومت و شهدای بخش سلمانشهر در مسجد جمشیدآباد با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام علی ایزدپناه از مدافعان حرم با اشاره به شخصیت کمنظیر شهید سلیمانی گفت: او در دوران حیات خود با روحیهای ایثارگرانه و نگاهی فراتر از زمان، الگویی ماندگار از تعهد، شجاعت و مسئولیتپذیری بود.
وی افزود: سردار سلیمانی از چهرههای اثرگذار نظامی در سطح منطقه بهشمار میرفت و نقشی تعیینکننده در مهار جریانهای افراطی در خاورمیانه ایفا کرد. مدیریت هوشمندانه، شناخت عمیق از معادلات منطقهای و توان ایجاد همافزایی میان نیروهای همسو، از او شخصیتی ساخت که تأثیری ماندگار بر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه بر جای گذاشت.
این مراسم با حضور حجتالاسلام زمانی امام جمعه سلمانشهر، دکتر قلیپور بخشدار بخش سلمانشهر، سرهنگ محمودی فرمانده سپاه شهرستان، مسئولان محلی، فرماندهان نظامی و انتظامی، دهیاران و شوراهای اسلامی برگزار شد و حاضران با گرامیداشت مقام شامخ شهدا، بر تداوم راه و مکتب سردار دلها و پاسداشت ارزشهای جبهه مقاومت تأکید کردند.