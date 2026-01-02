پخش زنده
دومین جشنواره شکرانه برداشت پرتقال در روستای پرشکوه بخش کومله برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، دومین جشنواره شکرانه برداشت پرتقال با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه گردشگری روستایی و ایجاد نشاط اجتماعی، به مدت سه روز در روستای پرشکوه بخش کومله برگزار میشود.
فرماندار لنگرود با بیان اینکه جشنواره شکرانه برداشت پرتقال دو روزه بود گفت: در این جشنواره، برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و آیینهای بومی و محلی پیشبینی شده و ۳۶ غرفه برای عرضه انواع پرتقال، صنایع دستی، سوغات و محصولات محلی برپا شده است تا زمینه معرفی هرچه بهتر توانمندیهای منطقه فراهم شود.
یوسف گلشن با اشاره به همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری این رویداد اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت بخشداری کومله، دهیاری روستای پرشکوه، نیروی انتظامی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است.
وی با بیان اینکه پرتقال روستای پرشکوه از مرکبات معروف استان گیلان به شمار میرود، گفت: هر ساله پس از برداشت این محصول، کشاورزان با عرضه مستقیم پرتقال در مقابل منازل و حاشیه جادهها، میزبان گردشگران و مسافران عبوری هستند که این امر نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد.
فرماندار لنگرود همچنین به ظرفیت بالای تولید مرکبات در شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرستان لنگرود دارای حدود هزار و ۸۰۰ هکتار باغ مرکبات است که بخش قابل توجهی از آن در میان باغ های سرسبز چای قرار گرفته و جلوهای ویژه به سیمای طبیعی منطقه بخشیده است.
وی در پایان با اشاره به رویکرد شهرستان در برگزاری رویدادهای فرهنگی و کشاورزی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، جشنوارههای متنوعی از جمله جشنواره چای، نان دیوشل، بهارنارنج و جشنهای «شبهای روشن» در لنگرود و سواحل چمخاله برگزار شده که همگی با هدف تقویت اقتصاد محلی و نشاط اجتماعی برگزار شد.