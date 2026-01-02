به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، دومین جشنواره شکرانه برداشت پرتقال با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه گردشگری روستایی و ایجاد نشاط اجتماعی، به مدت سه روز در روستای پرشکوه بخش کومله برگزار می‌شود.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه جشنواره شکرانه برداشت پرتقال دو روزه بود گفت: در این جشنواره، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و آیین‌های بومی و محلی پیش‌بینی شده و ۳۶ غرفه برای عرضه انواع پرتقال، صنایع دستی، سوغات و محصولات محلی برپا شده است تا زمینه معرفی هرچه بهتر توانمندی‌های منطقه فراهم شود.

یوسف گلشن با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت بخشداری کومله، دهیاری روستای پرشکوه، نیروی انتظامی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و سایر نهاد‌های مرتبط برگزار شده است.

وی با بیان اینکه پرتقال روستای پرشکوه از مرکبات معروف استان گیلان به شمار می‌رود، گفت: هر ساله پس از برداشت این محصول، کشاورزان با عرضه مستقیم پرتقال در مقابل منازل و حاشیه جاده‌ها، میزبان گردشگران و مسافران عبوری هستند که این امر نقش مهمی در اقتصاد محلی دارد.

فرماندار لنگرود همچنین به ظرفیت بالای تولید مرکبات در شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرستان لنگرود دارای حدود هزار و ۸۰۰ هکتار باغ مرکبات است که بخش قابل توجهی از آن در میان باغ های سرسبز چای قرار گرفته و جلوه‌ای ویژه به سیمای طبیعی منطقه بخشیده است.

وی در پایان با اشاره به رویکرد شهرستان در برگزاری رویداد‌های فرهنگی و کشاورزی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، جشنواره‌های متنوعی از جمله جشنواره چای، نان دیوشل، بهارنارنج و جشن‌های «شب‌های روشن» در لنگرود و سواحل چمخاله برگزار شده که همگی با هدف تقویت اقتصاد محلی و نشاط اجتماعی برگزار شد.