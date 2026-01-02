به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در بازدید از زندان میاندوآب گفت: درآستانه میلاد امام علی (ع) و روز پدر و سالروز شهادت شهید سلیمانی ۱۲۸ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند و با مرخصی دو هزار و ۲۰۰ نفر زندانی هم موافقت شد.

ناصر عتباتی افزود: مقوله زندان، زندانی و خانواده‌های زندانیان یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضائی است و با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع توجه می‌کند از این رو حضور هدفمند قضات و مدیران قضائی در زندان‌های سراسر استان در دستور کار مجموعه مدیریت دادگستری استان قرار دارد.

عتباتی، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان مجرمان حرفه‌ای نیستند، تصریح کرد: باید در بحث محکومیت‌های مالی، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام مدنی به صورت مرتب و عمقی وضعیت قضائی این زندانیان را پایش و به آنها در چارچوب قوانین و با نظر مساعد کمک کنند.