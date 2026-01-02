به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احکام اعضای هیأت نظارت بر انتخابات اولین میاندوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان خوزستان از سوی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات میاندوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت‌الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، صادر و ابلاغ شد.

بر اساس این احکام، ابوالحسن معماری به عنوان رئیس هیأت نظارت بر انتخابات میاندوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان خوزستان منصوب شد. همچنین سید عبدالهادی موسوی مقدم، علی دهقانی، عبدالرضا جانگران‌نژاد و صالح باغ شیرین به عنوان اعضای هیأت نظارت انتخاب و معرفی شدند.

هیات نظارت بر انتخابات، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای فرآیند انتخابات میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان را بر عهده خواهد داشت.