

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران از برگزاری اجتماع بزرگ نوجوانان رضوی با عنوان جوانه‌های خورشید خبر داد و گفت: این اجتماع با هدف تقویت هویت ایمانی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان و در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

عزیززاده گرجی با بیان اینکه نوجوانان سرمایه‌های اصلی آینده کشور هستند، افزود: اجتماع نوجوانان رضوی جوانه‌های خورشید ویژه پسران نوجوان و با شعار امید، ایمان، آینده آغاز شد و تا پایان یکشنبه ۱۳ دی در شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

او ادامه داد: این اجتماع با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، مساجد، حسینیه‌ها، سالن‌های همایش و ورزشی و اردوگاه‌های مناسب اجرا می‌شود و برنامه‌های متنوع فرهنگی، تربیتی و مهارتی برای نوجوانان پیش‌بینی شده است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی و روایتگری، مسابقات ایده‌پردازی و خوداظهاری نوجوانان، معرفی الگو‌های موفق، نمایشگاه آثار و دستاورد‌های نوجوانان و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی را از جمله محور‌های این اجتماع عنوان کرد و گفت: هدف اصلی شناسایی، تربیت و شبکه‌سازی نوجوانان مؤمن، انقلابی و فعال اجتماعی است.

عزیززاده گرجی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت نسل نوجوان تصریح کرد: در این اجتماع برنامه‌های ویژه‌ای برای حضور پدران در کنار فرزندان پیش‌بینی شده که شامل نشست‌های صمیمی پدر و پسر، مسابقات ورزشی خانوادگی و انتقال تجربیات زندگی به نسل نوجوان است.

وی با اشاره به لزوم رعایت الزامات ایمنی و امنیتی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها با رعایت کامل شاخص‌های پدافند غیرعامل، تأمین امنیت، کنترل ورودی و خروجی‌ها و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و انتظامی استان انجام خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران در پایان گفت: اجتماع نوجوانان رضوی جوانه‌های خورشید به عنوان یک رویداد ملی در سراسر کشور برگزار می‌شود و استفاده از این عنوان در تمامی پوسترها، بنر‌ها و فضاسازی‌های تبلیغاتی الزامی است