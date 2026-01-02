پخش زنده
در آستانه ایام پرمصرف سال از جمله ماه مبارک رمضان و عید نوروز، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان زنجیره مرغ گوشتی از مبهم بودن آینده تولید و قیمت عرضه مرغ خبر داد.
مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان زنجیره مرغ گوشتی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد: کاهش محسوس قیمت جوجه یکروزه تا حدود ۲ تا ۳ هزار تومان، نشانهای نگرانکننده از افت جوجهریزی و احتمال کمبود مرغ در ماههای آینده است.
رضا مبصری، با اشاره به انتشار خبرهایی از معدومسازی جوجههای یکروزه افزود: هرچند میزان معدومسازی نسبت به جوجهریزی بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه رقم قابل توجهی نیست، اما افت قیمت جوجه، نشاندهنده ضعف تقاضا و کاهش ظرفیت تولید مرغ در کشور است.
وی سیاستهای ارزی مبهم دولت را از عوامل اصلی رکود در جوجهریزی دانست و گفت: در حالی که رئیسجمهور از حذف ارز ترجیحی واردات نهادهها خبر میدهد، وزیر جهاد کشاورزی از تداوم تخصیص آن با نرخ قبلی سخن میگوید؛ موضوعی که تولیدکنندگان را در تصمیمگیری و سرمایهگذاری دچار سردرگمی کرده است.
مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان زنجیره مرغ گوشتی همچنین به نابسامانی در تأمین نهادههای دامی اشاره کرد و افزود: با وجود سامانه بازارگاه، نظارت کافی بر نحوه عرضه نهادهها وجود ندارد و احتمال سوءاستفاده از ارز دولتی و عرضه نهادهها با نرخ آزاد همچنان بالا است.
به گفته مبصری، واردکنندگان نهادهها نیز با تأخیر ۶ تا ۸ ماهه در تخصیص ارز روبهرو هستند که سبب مطالبه سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی در قیمت نهایی آنها شده است.
وی در خصوص اثرات تصمیم دولت برای تخصیص ارز آزاد بر بازار مرغ گفت: با این شرایط، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرفکننده ممکن است به حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان (۲.۵ دلار) برسد. با این حال، در بلندمدت رقابت میان واردکنندگان نهادهها میتواند موجب تعدیل قیمتها شود.
مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان زنجیره مرغ گوشتی در پایان تأکید کرد: اگر سیاست دولت در پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز به انتهای زنجیره و به مصرفکننده از طریق کالابرگ یا کارت اعتباری بهصورت حسابشده و پایدار اجرا شود، میتواند به کاهش ابهام و التهاب در بازار تولید و مصرف مرغ کمک شایانی کند.