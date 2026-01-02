پخش زنده
رییس سازمان اورژانس کشور از رایزنیهای گسترده برای تولید داخلی آمبولانس و کاهش وابستگی به خارج خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،دکتر جعفر میعادفر در بازدید از اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان جیرفت افزود: به تازگی در بازدیداز یکی از کارخانههاهمزمان از طریق وزارت صمت با شرکتهای داخلی و برخی کشورهای دوست برای تأمین شاسی و خودروهای دارای شرایط فنی مورد نیاز اورژانس، رایزنیهایی انجام شده و ادامه دارد.
وی افزود:تولید آمبولانس پیچیدگیهای فنی و اجرایی خاص خود را دارد و در حال بررسی یکی دو مدل خودروی مناسب هستیم که در صورت ورود به کشور، امکان مونتاژ و ایجاد تولید داخلی آمبولانس فراهم شود و در این مسیر، از شرکتهایی با ظرفیت لازم حمایت می شود تا وابستگی به خارج کمتر شود.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: حدود ٢ هفته پیش در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاسیهایی که میتوانند نیاز اورژانس را برطرف کنند؛معرفی و در صورت همکاری خودروسازان، بخش عمده نیاز کشور در داخل رفع خواهد شد.
میعادفر با اشاره به گستردگی فعالیت اورژانس در کشور گفت: این سازمان با حدود هزار و ۴۰۰ پایگاه و نزدیک به ۳۰ هزار نیروی انسانی فعالیت میکند، اما یکی از چالشهای اصلی ما فرسودگی ناوگان است؛ بهطوریکه حدود سه هزار دستگاه آمبولانس فرسوده عمر مفیدشان به پایان رسیده و تعمیر آنها صرفه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به تلاش وزارت بهداشت،برای نوسازی ۵۰ درصد ناوگان افزود: در حال حاضر حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس از محل اعتبارات باقیمانده کرونا با همکاری سازمان بهداشت جهانی در دست اقدام است، و۵۰۰ دستگاه از طریق سازمان خریداری شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه نیز با مشارکت استانهای مرزی و تفاهم با استانداران تامین میشود.
میعادفر ادامه داد: حدود ۱۰۰ دستگاه آمبولانس هم با کمک خیران به ناوگان اضافه شده است.
رئیس سازمان اورژانس کشور در بخش دیگری از سخنانش درباره وضع نیروی انسانی گفت: در حوزه استخدام، حدود پنجهزار و ۵۰۰ نفر نیرو پیشبینی شده، اما یکی از مشکلات اساسی کمبود نیروی بومی در برخی مناطق است. به همین علت، در حال پیگیری مصوبهای از شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم تا رشته فوریتهای پزشکی بهصورت ۱۰۰ درصد بومی جذب شود و همه دانشگاهها به شکل یکسان عمل کنند.
وی به برنامههای تکمیل شبکه بیسیم، استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها در مناطق کوهستانی، خرید تکرارکنندهها برای افزایش سرعت عمل و کاهش هزینهها و تقویت اورژانس موتوری در شهر جیرفت اشاره کرد و گفت: زمان رسیدن به مأموریت در جیرفت حدود ۹ دقیقه است که بالاتر از استاندارد بوده و باید کاهش یابد.
بگفته رئیس سازمان اورژانس کشور برنامه تأمین ٢ هزار دستگاه آمبولانس در سطح کشور با پیشبینی اعتبارات در حال اجراست و علاوه بر خریدهای متمرکز، با استانها از جمله کرمان نیز تفاهمنامههایی برای تأمین مشارکتی آمبولانس و تجهیزات امضا خواهد شد تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
فرماندار جیرفت نیز در این بازدید با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانس و گستردگی جغرافیایی شهرستان بر ضرورت تقویت زیرساختهای اورژانس پیشبیمارستانی در جنوب کرمان تأکید کرد.
روحبخش بیگزاده با اشاره به وضعیت ناوگان آمبولانسی جنوب کرمان افزود: بر اساس آمار ارائه شده از مجموع ۶۶ دستگاه آمبولانس موجود حدود ۴۲دستگاه با انجام تعمیرات در حال ارائه خدمات هستند و ۲۲ دستگاه به طور کامل از چرخه خدمت خارج شدهاند که این موضوع پاسخگویی به مأموریتهای امدادی را با چالش مواجه کرده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان جیرفت هم با تشریح مهمترین مشکلات این مجموعه گفت: فرسودگی ناوگان آمبولانس، ضعف زیرساختهای ارتباطی در مناطق کوهستانی و گستردگی حوزه مأموریت، از اصلیترین چالشهای اورژانس جنوب کرمان است که نیازمند حمایتهای ملی است.
جواد افشارمنش افزود: نیروهای اورژانس جیرفت بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل هستند و ارتباط مستمری با اورژانس کشور دارند، اما با وجود کمکهای انجامشده، برخی مشکلات پاسخگوی حجم مأموریتها نیست.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی جیرفت با اشاره به وضعیت ناوگان امدادی گفت: در حال حاضر حدود ۲۶ دستگاه آمبولانس دچار خرابی است
وی اضافه کرد: ماههای اخیر با حمایت رئیس سازمان اورژانس کشور حدود پنج تا ۶ میلیارد تومان برای بازسازی و تعمیرات هزینه شده، اما با توجه به پیمایش سالانه نزدیک به یک میلیون کیلومتر، این اقدامات کافی نیست.
افشارمنش افزود: اورژانس جیرفت پوشش هشت شهرستان را بر عهده دارد و فاصله بین شهرستانها زیاد است؛ بهطوریکه فاصله تا آخرین پایگاه به ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر میرسد و برخی مأموریتها رفت و برگشتی حدود ۲۵۰ کیلومتر پیمایش دارند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی جیرفت بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۲ ایستگاه ثابت و ۲۲ دستگاه بیسیم در اختیار داریم، اما با توجه به وسعت منطقه و همپوشانی مأموریتها با استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان، این امکانات پاسخگو نیست.
وی با اشاره به شرایط خاص منطقه گفت: وقوع حوادث سنگین جادهای، مأموریتهای مرتبط با قاچاق انسان و مصرف بالای سوخت، فشار زیادی به ناوگان و نیروهای اورژانس وارد کرده است.
افشارمنش ادامه داد: با این حال، با راهاندازی رشته فوریتهای پزشکی در کهنوج و پذیرش دانشجوی کارشناسی، امید میرود طی چهار سال آینده بخشی از مشکل کمبود نیروی انسانی بومی برطرف شود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی جیرفت درباره برخی مطالبات کشوری از جمله موضوع هزینههای تغذیه نیروها تأکید کرد: حل این مسائل نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است و هرگونه حمایت در حوزه ناوگان، ارتباطات، زیرساختها و نیروی انسانی میتواند به ارتقای کیفیت خدمترسانی اورژانس در جنوب کرمان کمک کند.