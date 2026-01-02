در ۲۴ ساعت گذشته میزان بارش باران در موسالان سردشت به ۴۰/۵ میلی‌متر و ارتفاع برف به ۲۲/۵ سانتیمتر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس هواشناسی سردشت اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش باران و برف در سردشت و مناطق اطراف بودیم و از فردا روند کاهش دما در منطقه آغاز می‌شود.

مصطفی سید رحیمی افزود: میزان بارندگی ثبت‌شده در این مدت در سردشت ۲۵/۸ میلی‌متر، در موسالان ۴۰/۵ میلی‌متر و در شلماش ۳۷/۵ میلی‌متر بوده است.

همچنین ارتفاع برف در شهر سردشت ۲۷ سانتیمتر، در موسالان ۲۲/۵ سانتیمتر و در شلماش ۱۲ سانتیمتر گزارش شده است.

رئیس هواشناسی سردشت افزود: فعالیت سامانه بارشی تا صبح فردا به‌صورت پراکنده ادامه خواهد داشت و پس از آن با خروج سامانه، دمای هوا کاهش می‌یابد.