هفته پایانی رقابت‌های تنیس ساحلی BT ۵۰ با تکرار قهرمانی زوج یاسمن حیدری و عسل فرحبدنیا در بخش بانوان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آخرین روز از هفته سوم و پایانی مسابقات بین‌المللی تنیس ساحلی (BT ۵۰) در بخش بانوان در مرحله نیمه نهایی و نهایی برگزار شد.

تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی در بازی نخست مرحله نیمه نهایی، با نتیجه ۲ بر یک تیم ساره هژبر و فاطمه سرسنگی را شکست دادند و در بازی دوم تیم الناز حسن‌پور و نگار سعیدی شش بر دو و شش بر چهار مغلوب زوج عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری شدند.

به این ترتیب در مرحله نهايي بخش بانوان تیم عسل فرحبدنیا و یاسمن حیدری با نتیجه ۶ بر یک و شش بر چهار از سد تیم نازنین انوری و نیکی ثابتی عبور کردند تا تکلیف قهرمان این هفته مشخص شود.

هفته سوم و پایانی این مسابقات (BT۵۰) با جایزه ۴ هزار دلاری با حضور ۲۷ تیم در بخش مردان و ۱۳ تیم در بخش بانوان برگزار شد و این بازی‌ها امروز با برگزاری دیدار‌های مرحله نیمه نهایی و نهایی مردان به پایان می‌رسد.

سرداوری این رقابت‌ها بر عهده مجید گلچین سرداور نشان سفید کشورمان است و کسری حجازی مدیریت رویداد را بر عهده دارد.