به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: امسال ۲۹۸ مسجد برای مراسم روحبخش اعتکافِ مردم مومن استان در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام سید حسن اصل‌نژادی افزود: از این تعداد ۷۳ مسجد برای اعتکاف مردان و ۱۳۰ مسجد برای اعتکاف بانوان ۶۳ مسجد برای معتکفان دانش آموز ۱۸ مسجد برای معتکفان دانشجو و ۱۰ مسجد هم برای مادر دختری خواهد بود.

وی ادامه داد: در شهر تبریز هم ۸۳ مسجد آماده برگزاری مراسم معنوی اعتکاف است که از این تعداد ۱۹ مسجد برای مردان و ۶۴ مسجد برای برادران در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تعداد کل معتکفان استان را ۳۶ هزار و ۴۲۵ نفر اعلام و اضافه کرد: مراسم معنوی اعتکاف از ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب در ۲۹۸ مسجد محوری استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی در تشریح فلسفه محدودیت‌های اعتکاف بیان کرد: ممنوعیت خروج از مسجد و پرهیز از برخی مباحات در ایام اعتکاف، نوعی تمرین صبر و تقویت اراده است. انسان می‌آموزد که می‌تواند برای رسیدن به کمالات معنوی، از برخی آزادی‌های ظاهری گذر کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به جوانان به عنوان آینده‌سازان جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: حضور پرشور جوانان در مراسم اعتکاف، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای جامعه اسلامی است. جوان معتکف، با ساختن روح خود، سنگ بنای جامعه متعالی را می‌گذارد.

وی با اشاره به جایگاه رفیع اعتکاف در آموزه‌های دینی اظهار کرد: اعتکاف از سنت‌های مؤکد پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) است که در روایات متعددی، پاداش‌های عظیم اخروی و برکات دنیوی برای آن ذکر شده است. این عمل عبادی، تجلی‌بخش عبودیت محض و تمرینی برای زندگی زاهدانه است.

حجت‌الاسلام اصل‌نژادی با تأکید بر ابعاد اجتماعی اعتکاف اظهار داشت: اعتکاف تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه گردهمایی معنوی مؤمنان در مساجد که خانه خدا هستند، وحدت و اخوت دینی را تقویت می‌کند. معتکفان با اشتراک در فضایی ملکوتی، پیکره‌ای واحد از امت اسلامی را تشکیل می‌دهند.