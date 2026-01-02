استاندار سیستان و بلوچستان، در نشست شورای اداری استان گفت: رویداد ملی ایران جان استان سیستان و بلوچستان، در بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

ایران جان، فرصتی برای بیان مطالبات استان و تغییر چهره سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار این رویداد را فرصتی بی‌نظیر و بی‌بدیل خواند و گفت: هدف اول ما از این برنامه، اصلاح نگاه و تصویر غلطی است، که گاهی از سیستان و بلوچستان ارائه شده است.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: همه شما مکلفید تمام ظرفیت خود را برای همکاری با صداوسیما و ارائه تصویر درست از مشکلات، ظرفیت‌ها و اقدامات انجام شده در استان به کار گیرید. عملکرد دستگاه‌ها در این برنامه، به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی مدیران لحاظ خواهد شد.

وی تصریح کرد: از فرصت ذی قیمت رویداد ایران جان باید برای بیان برخی مطالبات استان مانند اصلاح برخی قوانین از قبیل قانون جوانی جمعیت که برخی از شهر‌های استان از آن بی‌بهره مانده‌اند؛ استفاده کرد.

وی شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ضروری برشمرد و اظهار داشت: صداوسیما و رسانه‌ها به عنوان نماینده ویژه استاندار، بایستی عملکرد تمام مدیران و دستگاه‌ها را بدون هیچ رودربایستی رصد، نقد و گزارش کنند. ما در این زمینه با هیچ کسی رودربایستی نداریم.