رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طی ۱۰ روز آینده، همه خانوار‌های دهک یک تا چهار شهرستان شادگان اگر مستمری بگیر نیستند، زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بابایی‌کارنامی روز جمعه در نشست جمع‌بندی سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به استان در استانداری خوزستان اظهار کرد: اعتبار لازم برای زیرپوشش رفتن این دهک‌های درآمدی در کمیته امداد با پیگیری استاندار خوزستان و فرماندار شادگان تامین خواهد شد.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی در سفر به خوزستان، سه ماموریت اصلی با دستگاه‌های متناظر دارد که بیشتر نرم‌افزاری و فرابخشی است؛ این ماموریت‌ها شامل پیگیری امور سازمان‌های حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، امور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور بنیاد شهید و ایثارگران و همچنین موضوعات اداری و استخدامی است.

بابایی کارنامی با اشاره به سفر کمیسیون اجتماعی مجلس به شادگان افزود: طی روزهای گذشته نشست‌های متعددی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان، تشکل‌های صنعت آب و برق، نمایندگان پرستاران و همچنین در شهرستان‌های مختلف از جمله شادگان برگزار شد؛ بازدید از مناطق حاشیه‌نشین شهر شادگان و مشاهده شرایط دشوار معیشتی مردم، به‌ویژه در محله‌های فقیرنشین از اولویت‌های این بازدیدها بود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در شادگان، مناطقی را مشاهده کردیم که وضعیت مناسبی نداشتند و به نظر می‌رسد این شهرستان نیاز فوری به توجه و حمایت دارد.

وی بیان داشت: بر این اساس، در جلسات برگزار شده با حضور مسئولان کمیته امداد و بهزیستی، تصمیماتی برای حمایت از مردم این منطقه اتخاذ شد.

بابایی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره حقوق کارمندان دولت در استان، گفت: نمایندگان کمیسیون اجتماعی در جلسات جداگانه توضیحاتی به مسئولان استانی ارائه دادند و امیدواریم بتوانیم بخشی از نگرانی‌های مزدبگیران را برطرف کنیم.

وی همچنین از اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در شهرستان شادگان قدردانی کرد و افزود: این سازمان با نگاه جدیدی که در پیش گرفته، می‌تواند حلقه مفقوده ارتباط بین مهارت، کار و بازار کار را پر کند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط سخت اقتصادی مشاهده‌شده در شادگان، از تشکیل یک کارگروه ویژه خبر داد و گفت: باتوجه به رسیدگی به مشکلات شهرستان ماهشهر، بخشی از جمعیت این شهرستان بخصوص دهک‌های پایین به زودی تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند.

وی با اشاره به اهمیت استان خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های نیروی کار و استقرار واحدهای بزرگ اقتصادی، خاطرنشان کرد: بسیاری از ذی‌نفعان نیروی کار در این استان، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

بابایی یادآور شد: بر اساس مصوبه این سفر جلسه‌ای نیز در تهران با حضور استاندار خوزستان و مسئولان ذی‌ربط برای پیگیری توقعات نیروی کار، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید در واحدهای بزرگ مستقر در استان برگزار خواهد شد تا نتایج آن به نفع مردم و ذی‌نفعان محقق شود.

وی در پایان از همه دست‌اندرکاران این سفر و شرکت‌کنندگان در جلسه قدردانی و ابراز امیدواری کرد که مصوبات این نشست، گام موثری برای بهبود شرایط مردم استان خوزستان باشد.