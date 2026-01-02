به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت سالروز شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، اردوی جهادی سلامت با همت گروه جهادی «خاکریز سلامت» مازندران در روستای جاجن بخش بابلکنار شهرستان بابل برگزار شد.

رستم‌زاده مسئول این اردوی جهادی با اشاره به اهداف این برنامه گفت: گروه‌های جهادی سلامت با حضور در مناطق محروم، خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی ارائه می‌کنند تا بخشی از نیازهای درمانی مردم مناطق روستایی استان مازندران برطرف شود.

وی افزود: این برنامه، ششمین اردوی جهادی گروه خاکریز سلامت مازندران است که با مشارکت نیروهای داوطلب حوزه سلامت در روستای جاجن برگزار شد.

مسئول اردوی جهادی خاکریز سلامت ادامه داد: در این اردو بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی روستا از خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی بهره‌مند شدند.