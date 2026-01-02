مهار آتش سوزی در پارکینگ مجتمعمسکونی
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار آتش سوزی دو دستگاه خودرو داخل پارکینگ یک مجتمع مسکونی در کیانمهر کرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، جابر خوشگرد اذعان کرد:در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ از حریق دو دستگاه خودرو داخل پارکینگ یک مجتمع مسکونی دز کیانمهر، خیابان نماز غربی مطلع شدیم که با حضور به موقع آتش نشانان حریق اطفاء و از سرایت حریق به دیگر نقاط جلوگیری شد و در پایان نسبت به ایمن سازی محل اقدامات لازم را انجام دادند.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: کانون آتشسوزی در پارکینگ مشترک و یکپارچه چهار بلوک مسکونی این مجتمع شکل گرفت و بر اثر این حریق، دو دستگاه خودروی پارکشده دچار آتش سوزی شد. با واکنش سریع نیروهای آتشنشانی، آتش مهار و از گسترش آن به دیگر خودروها و بخشهای ساختمان جلوگیری شد.
وی گفت: به دلیل انتشار شدید دود به طبقات، عملیات تخلیه اضطراری ساکنان در دستور کار قرار گرفت که طی آن ۶۵ نفر از ساکنان مجتمع با هدایت و کمک آتشنشانان به نقاط ایمن منتقل شدند
خوشگرد افزود: برای اطفاء و امداد رسانی به این حادثه پانزده نفر نیروی عملیاتی به انضمام پنج دستگاه خودرو امدادی از سه ایستگاههای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.