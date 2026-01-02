به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده پلیس راه سردشت با اشاره به مسدود شدن محور‌های ارتباطی این شهرستان گفت: به‌دلیل بارش برف و کولاک شدید، گردنه زمزیران در محور مهاباد- سردشت و همچنین مسیر سردشت- میرآباد تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

سروان وحید پاشایی، از رانندگان خواست تا اطلاع بعدی از تردد در این مسیر‌ها خودداری کرده و قبل از سفر آخرین وضعیت راه‌ها را ً از طریق منابع رسمی پیگیری کنند.

بارش برف هم اکنون در سردشت ادامه دارد.