پخش زنده
امروز: -
جشنواره علامه حلی مدرسه علمیه ابراهیمیه کرمان باقدردانی از طلاب پژوهشگر به کارخود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در آیین پایانی این جشنواره ، با حضور حجتالاسلام افضلی مدیر حوزه علمیه استان کرمان و جمعی از اساتید و طلاب این مدرسه از هفت نفر از طلاب پژوهشگر تجلیل شد.
مدیر حوزه علمیه استان کرمان در این مراسم، با تأکید بر اهمیت تحقیق، نویسندگی و مهارت نگارش در مسیر علمآموزی طلاب، اظهار داشت: تحقیق، منبع اصلی آموزش است و هدف پژوهش در مقطع سطح یک، تمرین پژوهش و تقویت قدرت تحلیل علمی طلاب به شمار میرود.
حجتالاسلام افضلی سپس مباحث خود را در قالب ارائه کارگاهی و پاورپوینت، در دو محور «اهمیت نویسندگی» و «شرایط و زمینههای نویسندگی» تشریح کرد و گفت: نویسنده باید مطالب خود را بدون فشار و تکلف و بهصورت روان و طبیعی بنویسد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد.
مدیر حوزه علمیه استان کرمان، وسعت دایره واژگانی را از عوامل مؤثر در تقویت پژوهش و تبلیغ دانست و افزود: نگارش صحیح و مستند، موجب ماندگاری آثار علمی و افزایش اعتبار نویسنده میشود و نقش مهمی در جذب مخاطب در عرصه تبلیغ دینی دارد.
حجتالاسلام افضلی همچنین بر اهمیت تحقیق در پاسخگویی به شبهات معاندان تأکید کرد و گفت: پژوهش عمیق و مستند، ابزار اصلی طلاب برای حضور مؤثر در میدان پاسخ به شبهات فکری و اعتقادی است.
وی در ادامه، برخی از شرایط و زمینههای نویسندگی را برشمرد و مطالعه آثار ادبی، شاهکارهای شعر و نثر، افزایش اطلاعات تخصصی، رویکرد نقد و تحلیل و نیز داشتن سیر مطالعاتی ترکیبی از آثار اندیشمندان بزرگی همچون شهید مطهری را از الزامات مسیر نویسندگی و پژوهش علمی برشمرد.