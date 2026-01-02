رئیس سازمان صداوسیما در سفرش به استان قم، با آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله محسن اراکی در این دیدار با تأکید بر جایگاه مهم رسانه ملی در هدایت افکار عمومی، نقش صداوسیما را در تبیین معارف اسلامی، تقویت ارزش‌های انقلابی و مقابله با جنگ نرم دشمنان حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تولید محتوای عمیق، اثرگذار و متناسب با نیاز‌های جامعه، به‌ویژه نسل جوان، تأکید کرد.

رئیس رسانه ملی در این دیدار با اشاره به مأموریت‌های فرهنگی و اجتماعی صداوسیما، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های در دست اجرا ارائه و بر ضرورت ارتقای کیفی برنامه‌ها، تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت علما، اندیشمندان و نخبگان تأکید کرد.

در پایان نیز بر استمرار تعامل و همکاری میان رسانه ملی و جامعه علما و اندیشمندان دینی در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام اسلامی تأکید شد.