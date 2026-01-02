پخش زنده
امروز: -
فرماندار شهرستان خاتم از اجرای طرح خدمات درمانی رایگان بنیاد علوی به مدت سه روز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، زارع گفت: گروه جهادی خدمات درمانی بنیاد علوی با هدف حمایت از اقشار کمبرخوردار، با استقرار در مدرسه سمیه به مدت سه روز به شهروندان شهرستان خاتم خدمات درمانی ارائه میدهد.
وی با اشاره به مشارکت ۶۰ نفر از پزشکان و کادر درمان در این طرح افزود: در قالب این برنامه، خدمات تخصصی پزشکی در حوزههای شنواییسنجی، زنان و زایمان، فیزیوتراپی، پزشکی عمومی، چشم پزشکی و روانشناسی به مراجعان ارائه میشود.
فرماندار خاتم با بیان اینکه گروههای جهادی حاضر در این طرح به دو تیم تقسیم شدهاند، گفت: یک تیم در شهر هرات و تیم دیگر در بخش چاهک و روستاهای هدف مستقر شده و خدمات درمانی را به مراجعهکنندگان ارائه میکنند.
زارع بیان کرد: در این طرح علاوه بر انجام معاینات پزشکی، داروهای مورد نیاز بیماران نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، دهکهای پایین جامعه شناسایی شده و از طریق تماس با افراد واجد شرایط، زمینه مراجعه و بهرهمندی آنان از خدمات درمانی فراهم شده است.
فرماندار خاتم درپایان با قدردانی از بنیاد علوی و گروههای جهادی، بیان کرد:اجرای چنین طرحهایی میتواند بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی شهرستان را پوشش داده و نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی و کاهش محرومیتهای درمانی ایفا کند.