به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رییس مرکز اورژانس فارس گفت: در پی تماس به اورژانس مبنی بر مسموم شدن افرادی، کارشناسان اورژانس به محل مورد نظر در روستای بالمنگان نورآباد اعزام شدند.

مسعود عابد افزود: عوامل اورژانس اقدامات پیش بیمارستانی را بر روی ۶ مصدوم که بر اثر گاز مونوکسیدکربن مسموم شده بودند انجام دادند ولی افراد حادثه دیده از انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

رییس مرکز اورژانس فارس بیان کرد: دلیل مسمومیت استفاده از زغال چوب بوده است.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.