دارت قهرمانی جهان در انگلیس؛ حذف هامفریز از یک چهارم، لیتلر به نیمه نهایی راه یافت

دارت قهرمانی جهان در انگلیس؛ حذف هامفریز از یک چهارم، لیتلر به نیمه نهایی راه یافت

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

* یک چهارم نهایی:

لوک لیتلر از انگلیس (بخت اول و مدافع عنوان قهرمانی) ۵ - ۰ کریشتف راتایسکی از لهستان

رایان سیرل از انگلیس انگلیس ۵ - ۲ جانی کلیتون از ولز

خیان فان فین از هلند ۵ - ۱ لوک هامفریز از انگلیس (بخت دو قهرمانی)

گری اندرسون از اسکاتلند ۵ - ۲ جاستین وود انگلیس

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ لوک لیتلر از انگلیس با شکست میکائیل فان خرون از هلند قهرمان شد و استیفن بانتیگ از انگلیس و کریس دابی از انگلیس سوم مشترک شدند.

- در دارت انفرادی قهرمانی جهان که از سال ۱۹۹۴ تاسیس شد، فیل تیلر از انگلیس با ۱۴ قهرمانی و ۵ نایب قهرمانی رکورد دار است و میکائیل فان خرون از هلند با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده دوم قرار دارد.