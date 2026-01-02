پخش زنده
امروز: -
رقابتهای ۵ میلیون پوندی دارت انفرادی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در لندن انگلیس پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
* یک چهارم نهایی:
لوک لیتلر از انگلیس (بخت اول و مدافع عنوان قهرمانی) ۵ - ۰ کریشتف راتایسکی از لهستان
رایان سیرل از انگلیس انگلیس ۵ - ۲ جانی کلیتون از ولز
خیان فان فین از هلند ۵ - ۱ لوک هامفریز از انگلیس (بخت دو قهرمانی)
گری اندرسون از اسکاتلند ۵ - ۲ جاستین وود انگلیس
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ لوک لیتلر از انگلیس با شکست میکائیل فان خرون از هلند قهرمان شد و استیفن بانتیگ از انگلیس و کریس دابی از انگلیس سوم مشترک شدند.
- در دارت انفرادی قهرمانی جهان که از سال ۱۹۹۴ تاسیس شد، فیل تیلر از انگلیس با ۱۴ قهرمانی و ۵ نایب قهرمانی رکورد دار است و میکائیل فان خرون از هلند با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده دوم قرار دارد.