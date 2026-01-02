پخش زنده
مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این وزارتخانه تکمیل حدود ۳۰ طرح بزرگ و کلان فرهنگی کشور را بهصورت تدریجی تا پایان دولت در دستور کار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تکمیل حدود ۳۰ طرح بزرگ و کلان فرهنگی کشور با اولویت پروژههایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند، بهصورت تدریجی تا پایان این دولت در حدود سه سال آینده دنبال میشود.
سید سعید سرابی در سفر به شهرستان آمل افزود: طرحهایی که در مرحله تجهیز و تکمیل نهایی قرار دارند، در اولویت افتتاح از سال آینده تا پایان دوره کاری دولت خواهند بود.
وی با اشاره به وضعیت طرحهای نیمهتمام فرهنگی در استان مازندران گفت: تالار مرکزی ساری یکی از پروژههای اولویتدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و تکمیل این طرح برای سال آینده منوط به افزایش و پیشبینی اعتبار سالانه در بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.
مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سرجمع اعتبار اختصاص دادهشده به حدود ۵۰ طرح عمرانی و ملی حوزه فرهنگی در سراسر کشور را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به نیاز جدی کشور به تکمیل زیرساختهای فرهنگی، در بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف افزایشی پیشبینی شده که میتواند این طرحها را به مرحله افتتاح نزدیکتر کند.
سرابی در پاسخ به پیگیری خبرنگار صداوسیما درباره وضعیت افتتاح مجموعه تئاترشهر آمل، که پیشتر از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده بهرهبرداری آن تا مهرماه امسال داده شده بود، گفت: من در جریان جزئیات آن سفر نیستم و حضور ذهن ندارم که این پروژه جزو تعهدات اعلامشده وزیر بوده یا خیر.
وی افزود: پروژههایی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آنها تعهد دادهاند، بهطور قطع صیانت میشود و مطابق همان تعهدات پیگیری خواهد شد و این موضوع نیز در دفتر مربوطه بررسی میشود.
به گزارش صداوسیما، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سفر اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به شهرستان آمل اعلام کرده بود: در اختصاص اعتبار برای بازسازی و نوسازی مجموعه فرهنگی و هنری امام خمینی آمل مشکلی وجود ندارد و مهمترین مسئله، تسریع در روند اجرای پروژه است تا این مجموعه تا مهرماه به بهرهبرداری برسد.
بر اساس این گزارش، عملیات بازسازی این مجتمع از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و شامل سربندی، بازسازی اساسی کف، دیوار و سقف بوده و برای تکمیل نازککاری، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، صوتی و نورپردازی حرفهای، نیازمند تخصیص کامل اعتبار مصوب است. اعتبار اولیه این طرح از سال ۱۴۰۱، ۱۲ میلیارد تومان مصوب شده است.