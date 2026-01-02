معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: با اجرای همزمان دو مدل «حذف واسطه‌ها» و «نهاده در مقابل محصول»، امکان کنترل و کاهش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ تا پایان سال، فراهم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به نتایج چهارمین نشست کمیته اندیشه‌ورزی ستاد تنظیم بازار استان گفت: با اجرای همزمان دو مدل «حذف واسطه‌ها» و «نهاده در مقابل محصول»، امکان کنترل و کاهش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ تا پایان سال، بدون فشار بر تولیدکننده، فراهم است.

کوروش مرادی با بیان اینکه تمرکز این نشست بر اصلاح زنجیره تولید تا مصرف بود، افزود: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از هزینه‌های غیرضروری در حلقه توزیع است و نه کمبود واقعی تولید

معاون نظارت و بازرسی صمت البرز با اشاره به مدل پیشنهادی اظهار کرد: در طرح «حذف واسطه‌ها» تلاش شده با کاهش نقش واسطه‌های پرهزینه، عرضه مستقیم دام و مرغ در میادین منتخب و استفاده از کانکس‌های موقت با اجاره حداقلی، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده به‌صورت واقعی کاهش یابد برآورد‌ها نشان می‌دهد اجرای این مدل می‌تواند بدون آسیب به تولیدکننده حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به کاهش قیمت در هر کیلو گوشت قرمز منجر شود.

مرادی با تأکید بر مکمل بودن طرح‌ها تصریح کرد: طرح «نهاده در مقابل محصول» که از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان ارائه شده، پایه تأمین نهاده و تضمین عرضه مستمر را تقویت می‌کند و در کنار مدل حذف واسطه‌ها، می‌تواند به تعادل پایدار بازار منجر شوداجرای همزمان این دو رویکرد، هم منافع تولیدکننده را حفظ می‌کند و هم به ثبات قیمت برای مصرف‌کننده می‌انجامد.

معاون صمت البرز یکی از جمع‌بندی‌های مهم این نشست را اجرای پایلوت ۱۰ درصدی بازار گوشت و مرغ عنوان کرد و گفت: مدیریت هدفمند بخشی از بازار، این امکان را فراهم می‌کند که بدون ایجاد شوک، اثر سیاست‌ها سنجیده و به‌تدریج تعمیم داده شود، تجربه نشان داده است که کنترل هوشمند حتی بخشی از بازار، می‌تواند رفتار کل بازار را اصلاح کند.

مرادی با اشاره به اهمیت تأمین مالی تولیدکنندگان گفت: اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش برای دامداران و تأمین‌کنندگان منتخب، امکان خرید نقدی دام و حذف هزینه‌های نسیه را فراهم می‌کند که این موضوع نقش مستقیمی در کاهش قیمت تمام‌شده دارد.

معاون نظارت و بازرسی صمت البرز تأکید کرد: موفقیت این برنامه‌ها نیازمند همکاری کامل دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صمت، شهرداری، اصناف، دامپزشکی و بانک‌هاست و با سامانه ثبت خرید، گزارش‌دهی روزانه و نظارت میدانی، انضباط بازار به‌صورت مستمر دنبال خواهد شد.