معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روند خدمترسانی به زائران سالگرد شهید سلیمانی در کرمان را بررسی و تمهیدات امنیتی، انتظامی و خدماتی ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون امنیتی و انتظامی و قائممقام وزیر کشور، در نخستین برنامه شامگاه پنجشنبه، از محل اسکان زائران در دانشگاه پیامنور کرمان بازدید و در ادامه با حضور در درمانگاه سیار مستقر در این محل، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به زائران قرار گرفت.
علیاکبر پورجمشیدیان،همچنین با حضور در گلزار شهدای کرمان، از اتاق وضعیت و محل برگزاری جلسات مدیریت بحران واقع در این مجموعه بازدید و آخرین اقدامات و هماهنگیهای انجامشده برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم سالگرد را بررسی کرد.
بررسی روند خدمترسانی به زائران ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ارزیابی تمهیدات امنیتی، انتظامی و خدماتی پیشبینیشده برای این مراسم از اهداف سفرمعاون امنیتی و انتظامی و قائممقام وزیر کشور به کرمان است.