پخش زنده
امروز: -
مدیر بخش مکتوب چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی گفت: هدف اصلی حفاظت از میراث فرهنگی، بهکارگیری آن در خدمت جامعه امروز و ارتقای کیفیت زندگی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فاطمه داوری با اشاره به ماهیت شکلگیری میراث فرهنگی گفت: اگر به فرآیند خلق میراث فرهنگی توجه کنیم، درمییابیم که میراث ، ذاتاً بهدست مردم شکل گرفته است، اما با گذر زمان، مفهوم «میراث» به خود گرفته و امروز هدف اصلی از حفاظت آن، بازگرداندن میراث به متن زندگی مردم و جامعه است، بهگونهای که دوباره خوانش شود، دیده و شنیده شود.
وی افزود: این خوانش، رکن اصلی معرفی و حفاظت از میراث فرهنگی است و تحقق آن بدون ابزارهای واسط امکانپذیر نیست. ابزارهایی که بتوانند با زبانها و شیوههای مختلف، میراث را برای گروههای گوناگون اجتماعی تبیین کنند. در این میان، رسانه در مفهوم گسترده خود، چه در قالبهای سنتی و چه در قالبهای نوین ، نقشی اجتنابناپذیر دارد؛ چراکه بدون این حلقه واسط، هدف اصلی حفاظت از میراث فرهنگی که همانا بهکارگیری آن در خدمت جامعه امروز و ارتقای کیفیت زندگی است، محقق نخواهد شد.
مدیر بخش مکتوب چهارمین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی گفت : با وجود آنکه اغلب لایههای اجتماعی ، خود را علاقهمند یا دغدغهمند میراث میدانند، اما در عمل، میراث فرهنگی هنوز بهعنوان امری بیرونی تلقی میشود.
داوری ، ایجاد باور جمعی نسبت به ضرورت میراث فرهنگی را هدف اصلی جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی دانست و افزود : هدف اصلی این جشنواره ، دقیقاً تغییر همین نگاه است، اینکه میراث فرهنگی از یک موضوع بیرونی و قابل تماشا، به امری درونی و زیسته تبدیل شود.
مدیر بخش مکتوب جشنواره چند رسانهای میراث فرهنگی گفت : این جشنواره میکوشد این آگاهی را ایجاد کند که تکتک ما، فارغ از جایگاه و موقعیت اجتماعیمان، در یک تداوم تاریخی زندگی میکنیم که نام آن میراث فرهنگی است. قرار است میراث از موضوعی که صرفاً به آن افتخار میکنیم، به ضرورتی بدیهی برای ادامه حیات جامعه تبدیل شود.
داوری با اشاره به نقش فردی مردم در حفاظت از میراث فرهنگی، افزود : زمانی که این درک شکل بگیرد، دیگر منتظر نخواهیم ماند تا نهادی بیرونی از میراث حفاظت کند. هر یک از ما، در هر شغلی که داریم، بازیگر اصلی این میدان هستیم.
وی گفت : آنچه جشنواره میخواهد بر آن تأکید کند، این است که میراث فرهنگی نه امری بیرون از ما، بلکه بخشی از زیست روزمره ماست و همه مردم در حفظ و تداوم آن نقش دارند. به همین دلیل، نباید خود را از این مسئولیت کنار بکشیم.
داوری با اشاره به تفاوت بنیادین جشنواره چندرسانهای میراث فرهنگی با دیگر رویدادهای فرهنگی و هنری افزود : برخلاف تصور رایج، این جشنواره قرار نیست صرفاً محلی برای تبادل دانش باشد، بلکه هدف اصلی آن انتقال «باورمندی» است. ممکن است میزان آگاهی فردی نسبت به یک موضوع کم باشد، اما باور به اهمیت آن میتواند بسیار عمیق و اثرگذار باشد. اگر سیاستگذاران و برگزارکنندگان جشنواره به این ظرافت توجه کنند، میتوانند به پایداری اهداف جشنواره کمک کنند.
مدیر بخش مکتوب چهارمین جشنواره چندرسانهای میرا ثفرهنگی گفت : بخشبندیهای امسال جشنواره نشان میدهد که ساختار آن به ظرفیتهای اجتماعی و رسانهای حوزه میراث فرهنگی نزدیکتر شده و گستره مفهومی جشنواره بهدرستی شناسایی شده است.
چهارمین دوره جشنواره بین المللی چند رسانهای میراث فرهنگی، دی ماه در استان خوزستان به عنوان رویدادی که زمینه ساز ارتقاء سواد میراثی و پیشنیاز صیانت هوشمندانه از میراث تمدنی ایران است برگزار میشود.