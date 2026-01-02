به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری گیلان و دبیر ستاد انتخابات استان، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، گرامیداشت مقام پدر و روز مرد، اظهار داشت: با دستور وزیر کشور و مستند به مواد ۳۴ و ۵۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با لحاظ تبصره یک ماده ۴ این قانون، فرآیند برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندر انزلی، از روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

محمدرضا محسنی، با اشاره به آغاز مرحله پیش‌ثبت‌نام داوطلبان افزود: مهلت پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حضور در این انتخابات به مدت چهار روز، از روز شنبه ۱۳ دی‌ماه آغاز و تا پایان روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

دبیر ستاد انتخابات گیلان تصریح کرد: داوطلبان می‌بایست ثبت‌نام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمن‌ماه تا ۲ اسفندماه سال جاری و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی انجام دهند

محسنی در ادامه خاطرنشان کرد: هیأت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان بندر انزلی بر اساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده، از روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه حداکثر ظرف مدت چهار روز تشکیل و نسبت به انتخاب معتمدین اصلی و علی‌البدل و ارسال صورتجلسه به ستاد انتخابات کشور اقدام خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: ستاد انتخابات استان گیلان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، در راستای برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و باشکوه در حوزه انتخابیه بندر انزلی اقدام خواهد کرد