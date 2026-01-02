مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرحی ملی برای شناسایی، حمایت و توانمندسازی کودکان کار خبر داد و گفت: تمرکز اقدامات آینده بر «مداخله مددکاری» و «توانمندسازی خانواده‌های درگیر فقر» خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ ­هادی بهداد، در حاشیه پنجمین گردهمایی ملی کودکیاران ایران در مشهد، ضمن تشریح ابعاد پدیده کار کودک، بر لزوم تغییر رویکرد از صرفاً برخورد به سمت مداخله حمایتی تأکید کرد.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به برآورد‌های پژوهشی، اعلام کرد که حدود ۲۵۰ هزار کودک کار در کارگاه‌های کشور مشغول به کار هستند که از این تعداد، تقریباً ۳۰ هزار کودک در مشاغل پرخطر و مصادیق شدید کار کودک فعالیت می‌کنند.

وی افزود:­پژوهش‌های سال ۱۳۹۸ نشان داد حدود ۴۰ درصد این کودکان درگیر مشاغل بسیار آسیب‌زا هستند و تمرکز جغرافیایی اصلی این پدیده در استان‌های تهران، البرز و خراسان رضوی (حدود ۴۰ درصد) مشاهده می‌شود. بهداد همچنین به آمار رسمی سرشماری سال ۱۳۹۵ اشاره کردو گفت:­­بر اساس آن، حدود ۷۲۱ هزار کودک در ایران درگیر کار بوده‌اند که نزدیک به ۳۴۶ هزار نفر از آنان زیر ۱۵ سال سن داشته و اشتغالشان مصداق نقض آشکار قوانین حمایت از اطفال است.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر ابهام آماری به دلیل نبود سرشماری جامع جدید، به یک چالش مدیریتی اشاره کردو افزود: بیش از ۹۰ درصد توجهات معطوف به کودکان کار خیابانی است، در حالی که بخش اعظم این جامعه هدف در کارگاه‌های غیررسمی، دور از دید و در محیط‌های زیرزمینی به کار گماشته شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات اخیر در پایتخت، کاهش ظاهری کودکان کار خیابانی را مثبت ارزیابی کرد و­افزود: با همکاری شهرداری تهران، دستگاه قضایی، دادستانی و سایر نهاد‌های مسئول، شاهد کاهش ظاهری تعداد کودکان کار در خیابان‌های پایتخت بوده‌ایم که اقدامی ارزشمند است، اما این کاهش الزاماً به معنای حل ریشه‌ای مسئله نیست و بخشی از کودکان به سمت کارگاه‌های غیررسمی سوق داده شده‌اند.

بهداد­ریشه اصلی این موضوع را در ساختار خانواده و اقتصاد برشمرد وگفت:­­نگاه به­ پدیده کودکان کار باید سیستمی باشد چرا که­ ریشه اصلی آسیب، در ساختار‌های مولد آسیب مانند فقر، نابرابری و بی‌ثباتی اقتصادی خانواده نهفته است و نباید کودک را مقصر دانست چرا که­ در بسیاری موارد، ارزانی محصولاتی که در بازار به دست می‌آیند، نتیجه مستقیم بهره‌کشی از نیروی کار ارزان کودکان است.

وی یادآور شد که قوانین متعددی از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و مواد کار، بهره‌کشی از کودکان را ممنوع کرده و وزارت کار مکلف به شناسایی و گزارش موارد بهره‌کشی به بهزیستی و مراجع قضایی است.

مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات آتی به دو محور اصلی اشاره کرد و افزود:­ طرح اول اجرای طرح جدید شناسایی است که ­­این طرح با استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، گروه‌های محلی و فعالان اجتماعی به صورت محله‌محور پیش خواهد رفت و در طرح دوم­ رویکرد مددکاری اجتماعی خواهیم داشته که ­­مداخله اصلی باید مبتنی بر مددکاری اجتماعی و ارائه حمایت‌های متناسب با نیاز‌های فردی و خانوادگی هر کودک باشد.

وی­ در پایان بر ضرورت تولید داده‌های دقیق و به‌موقع توسط همه دستگاه‌ها تأکید کرد تا سیاست‌گذاری‌ها به جای تمرکز بر نمای بیرونی، بر ریشه‌های اقتصادی و ساختاری فقر متمرکز شد.