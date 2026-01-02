پخش زنده
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: با موضعگیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنه ماجرا روشن شد و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر با بهم ریختگی کل منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای لاریجانی در پیامی که در صفحه مجازیش منتشر کرده نوشت:
با موضعگیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنهی ماجرا روشن شد؛ ما مواضع کسبهی معترض را از عوامل تخریبگر جدا میدانیم و ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئلهی داخلی برابر است با بهمریختگی کل منطقه و انهدام منافع آمریکا.
مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند.
گفتنی است دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با ادبیاتی تهدیدآمیز و مداخلهجویانه مدعی شد در صورت «برخورد خشونتآمیز» ایران با معترضان، ایالات متحده «آماده کمک» به آنها خواهد بود!