تیم پنگوئنها آیس استارز در پانزدهمین بازی این فصل هاکی روی یخ بانوان کشور با برتری مقابل آیس استارز به صدر جدول راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پانزدهمین بازی این فصل هاکی روی یخ بانوان کشور، تیم پنگوئنها آیس استارز با دو گل مقابل آیس استارز به برتری رسید و با یک بازی بیشتر نسبت بهام دات آر به صدر جدول راه یافت.
یگانه بهرامی ستاره این بازی بود که هر دو گل تیم پنگوئنها را به ثمر رساند. در پایان بازی هم ملیکا مهابادی از تیم آیس استارز و مهسا احمدپور دروازه بان تیم پنگوئنها به عنوان تاثیر گذارترین بازیکن دو تیم معرفی شدند. در ادامه این رقابتها جمعه ۱۲ دی تیمهای هاکی پاندا وام دات آر به مصاف هم میروند. در جدول رده بندی تیم پنگوئنها با ۱۶ امتیاز به صدر جدول راه یافت، تیمام دات آر با ۱۴ امتیاز در رده دوم جای دارد و تیمهای هاکی پاندا با ۱۱ و آیس استارز با ۴ امتیاز به ترتیب در ردههای سوم و چهارم قرار دارند.