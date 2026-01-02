پخش زنده
دبیر علمی چهارمین دوره جایزه ادبی «سردار شهید حسین همدانی» گفت: داوری بخش رمان این جایزه به پایان رسید و نتایج در مراسم اختتامیه اعلام میشود.
آقای گلعلی بابایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: ما در آستانه برگزاری اختتامیه جشنواره کتابهای محور مقاومت و شهدای مدافع حرم هستیم که تحت عنوان جایزه شهید همدانی برگزار میشود.
وی گفت: ۳۴۴ جایزه شهید همدانی با تشکیل نه گروه داوری در بخشهای کودک و نوجوان، خاطره، زندیگنامه داستانی، زندگینامه مستند و پژوهش بین الملل در قسمتهای زبان فارسی و خارجی بررسی شده است.
آقای بابایی گفت: ما در جلسه پایانی بخش رمان به این نتیجه رسیدیم که بیشتر آثار در حوزه زندگینامه بوده است و نویسندگان باید در این خصوص بیشتر فعالیت کنند.
دبیر علمی جایزه سردار همدانی افزود:در بیشتر بخشها رشد کمی داشتیم، اما کتابها از نظر کیفی در اکثر گروهها رضایت داوران را جلب نکرده است، و با وجود ناشران تخصصی انتظار میرود در محور مقاومت و مدافعان حرم بیشتر کار شود. این موضوع در بخشهای رمان و پژوهش با این کمبود مواجه بودیم.
وی گفت: بخش پژوهش، محدودیت منابع بر خروجی کار پژوهشگران تاثیر گذاشته است.
جایزه شهید همدانی، در دورههای اول و دوم، فقط مدافعان حرم بود، اما اکنون موضوعهای فلسطین، خاورمیانه و محور مقاومت را هم شامل میشود.
مراسم اختتامیه این جایزه ادبی همزمان با سالگرد شهادت شهید همدانی در دهه پایانی دی ماه برگزار میشود.
فراخوان داوری جایزه دو ماه گذشته منتشر شد و در هفتههای قبل داوری بخشهای جایزه به پایان رسید.