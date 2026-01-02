استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون ۱۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت و سفر وزیر میراث فرهنگی اختصاص یافت و پیگیری برای تامین ۷۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیلی آن در دستور کار قرار دارد.



مقصد دیگر بازدید مسئولان ارشد استان، پروژه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بود. این واحد با سرمایه‌گذاری ۵۳ میلیارد تومانی (سهم آورده و تسهیلات) و پیشرفت ۷۰ درصدی، ظرفیت تولید ۱۸۵۰ تن در سال را دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در بازدید از طرح‌های اولویت‌دار مرکز استان، صنایع دستی و گردشگری را دو بازوی اصلی توسعه منطقه دانست و اظهار داشت: برای شکوفایی این ظرفیت‌ها، زیرساخت‌های مهمی همچون بازارچه‌های تخصصی و ساماندهی رودخانه بشار با جدیت در حال پیگیری است.استاندار با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰ هزار هنرمند در استان و تولید سالانه ۵ هزار متر مربع صنایع دستی، گفت: یکی از موانع اصلی توسعه این بخش، نبود مکان ثابت برای عرضه محصولات بود که در همین راستا، بازارچه صنایع دستی بویراحمد با زیربنای ۳ هزار متر مربع و ۵۷ غرفه در حال احداث است.رحمانی در بازدید از عملیات ساحل‌سازی رودخانه بشار، این طرح را محرک توسعه شهر یاسوج نامید و تصریح کرد: «طرح ساماندهی این رودخانه به طول ۱۵ کیلومتر در دو طرف، علاوه بر کاهش ترافیک شهری، مانع از آسیب‌های زیست‌محیطی به بافت شهری می‌شود.وی با بیان اینکه احداث هر کیلومتر از این مسیر ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد، افزود: مجموعاً ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع برای تکمیل کل طرح نیاز است که بخشی از آن در سفر ریاست جمهوری مطرح شده و به زودی در نشست مشترک با شهرداری و بخش خصوصی، طرح جامع آن بازنگری و عملیاتی می‌شود. به گفته وی، قطعات «کردلاغری»، «رجا» و «مهرورزی» هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در حال اجرا است.مقصد دیگر بازدید مسئولان ارشد استان، پروژه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی بود. این واحد با سرمایه‌گذاری ۵۳ میلیارد تومانی (سهم آورده و تسهیلات) و پیشرفت ۷۰ درصدی، ظرفیت تولید ۱۸۵۰ تن در سال را دارد.