بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی تیگو۸، در محور ساغند به رباط پشت بادام، یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اورژانس استان یزد گفت: جمعه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴ ساعت ۷:۲۱، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی تیگو۸، در محور ساغند به رباط پشت بادام، متأسفانه یک دختربچه یازده ساله در صحنه حادثه فوت و پنج نفر مصدوم شدند.

دکتر سید محمد جواد میرجلیلی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و مصدومین را جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید رهنمون منتقل کردند.