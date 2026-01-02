راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی اعلام کرد : به‌دلیل کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی، مسیر دسترسی و پیست خوشاکو در وضعیت ناایمن قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد : به‌دلیل کولاک شدید و شرایط نامساعد جوی، مسیر دسترسی و پیست خوشاکو در وضعیت ناایمن قرار دارد.

در این اطلاعیه امده است: به‌منظور حفظ ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، از مراجعه به این منطقه در روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ جهت اسکی و سایر فعالیت‌های تفریحی خودداری فرمایید.