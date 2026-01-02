تیم فوتبال امید ایران ایران پس از پیروزی یک بر صفر مقابل چین در دیداری تدارکاتی، برنامه‌های آماده‌سازی خود را امروز پیگیری کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان امیدرضا روانخواه صبح امروز (جمعه) ابتدا در کلاس آموزشی قوانین و مقررات جدید فوتبال حضور یافتند. در این جلسه، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال، آخرین تغییرات و نکات کاربردی قوانین را برای بازیکنان تشریح کرد.

در ادامه و از ساعت ۱۱:۳۰، ملی‌پوشان امید در زمین چمن باشگاه ایرانیان آخرین تمرین خود را در اردوی دبی برگزار کردند. بخشی از این تمرین به ریکاوری اختصاص داشت و در بخش دیگر، کادر فنی به مرور برنامه‌های تاکتیکی پرداخت.

همچنین امیرمهدی مقصودی، محمد عسگری و امیرمحمد رزاقی‌نیا، بازیکنان تیم‌های سپاهان و استقلال پس از دیدار روز گذشته ۲ تیم، امروز به اردوی تیم ملی امید اضافه شدند تا کادرفنی تمام ۲۳ بازیکن دعوت شده را در اختیار بگیرد.

کاروان تیم ملی امید ایران صبح فردا (۱۳ دی‌ماه) برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا راهی ریاض عربستان خواهد شد و نخستین تمرین خود را عصر همان روز در این شهر برگزار می‌کند.

برنامه دیدار‌های تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

ایران – کره‌جنوبی | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

ایران – ازبکستان | ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

ایران – لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی