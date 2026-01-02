به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام و المسلمین قریشی گفت: حضور طلاب در مدارس فواید بسیار زیادی دارد؛ البته آسیب‌هایی نیز وجود دارد که باید درمان شود، اما به هر حال طلاب رفته‌اند و اگر ۵۰ درصد هم موفق باشند، کار فرهنگی بسیار بزرگی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، رئیس شورای حوزه علمیه آذربایجان غربی، در نشست اولین اجلاسیه رؤسای شورا‌های استانی حوزه‌های علمیه، در محل سالن همایش‌های مجتمع فرهنگی اقامتی ولایت مشهد، اظهار داشت: تحولات بسیار خوبی در برنامه‌ریزی و نوع مدیریت انجام گرفته است که لازم است از آیت الله اعرافی و اعضای شورای عالی قدردانی کنیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد تکرار این جلسه ضروری است و اگر صلاح بدانید و کل اعضای شورا‌های استانی جمع شوند، بسیار مفید خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین لازم است راهکاری برای ارتباط شورا‌های استانی با یکدیگر اندیشیده شود تا از تصمیمات و مصوبات همدیگر مطلع شویم.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط حوزه‌های علمیه شیعه و سنی بیان داشت: اگر خود حوزه ارتباط علمی میان حوزه‌های علمیه شیعه و سنی را برقرار نکند، دیگران به میدان خواهند آمد.

امام جمعه ارومیه حضور طلاب در مدارس آموزش و پرورش در قالب طرح امین را مفید ارزیابی کرد و ابراز داشت: حضور طلاب در مدارس فواید بسیار زیادی دارد؛ البته آسیب‌هایی نیز وجود دارد که باید درمان شود، اما به هر حال طلاب رفته‌اند و اگر ۵۰ درصد هم موفق باشند، کار فرهنگی بسیار بزرگی صورت می‌گیرد.

وی افزود: طرح امین باب خیر بسیار بزرگی است که به روی حوزه‌های علمیه باز شده است و در مجموع فواید و برکات آن بسیار بیشتر از آسیب‌ها بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی، حضور طلاب در میان مردم، سازمان‌ها، کارخانه‌جات، بیمارستان و ... را ارزشمند توصیف کرد و اظهار داشت: برای دروس جنبی حوزه باید برنامه ریزی شود تا طلاب متناسب با نیاز استان خود در دروس شرکت کنند و بتواند مشکلات استان را حل کنند.

وی همچنین خواستار اختیارات بیشتر حوزه‌های علمیه استانی در مدیریت اموال و املاک شد.