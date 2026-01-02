پخش زنده
دبیر دانشجویی قرارگاه دانشجویان مکتب سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از حضور بیش از هزار دانشجو خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ۱۱۰۰ دانشجو دانشگاههای علوم پزشکی کشور، برای شرکت در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی حضور یافتند
دبیر دانشجویی قرارگاه دانشجویان مکتب سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به میزبانی این دانشگاه از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای شرکت در مراسم سالگرد شهادت سردار شهید سلیمانی، گفت: این دانشگاه از هفتم تا چهاردهم دیماه میزبان ۱۱۰۰ دانشجو است.