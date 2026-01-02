بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با نیسان جونیور در محور ارومیه به سرو، ۵ نفر مصدوم شدند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه نیسان جونیور در محور ارومیه به سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

حمید محبوبی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی تصریح کرد: این حادثه ۵ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی توسط نجاتگران هلال‌احمر، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.