بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با نیسان جونیور در محور ارومیه به سرو، ۵ نفر مصدوم شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه نیسان جونیور در محور ارومیه به سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی تصریح کرد: این حادثه ۵ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی توسط نجاتگران هلالاحمر، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.