به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان پیرانشهر گفت: در پی کولاک شدید و بارش برف شب گذشته، نزدیک به ۱۰۰ نفر از مسافران و رانندگان که در محور منتهی به مرز تمرچین دچار مشکل شده بودند، به‌صورت اضطراری در پایانه مرزی تمرچین و تیرپارک وحدت اسکان داده شدند.

لقمان خسروپور افزود: با تشدید شرایط جوی و به‌منظور حفظ ایمنی مسافران، اقدامات لازم برای اسکان موقت، تأمین گرما و خدمات اولیه با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شده است.