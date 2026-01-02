پخش زنده
امروز: -
برنامههای «آرمان»، «کافه مستند»، «حالت پرواز» و «هفت»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه تلویزیونی «آرمان»، با موضوع «روایت طلوع رزمایش مؤمنانه نوجوانان در سراسر کشور»، امروز ساعت ۲۱:۰۰، بهصورت زنده از شبکه قرآن و معارف پخش میشود.
در این قسمت از برنامه، به بررسی ابعاد مختلف رزمایش مؤمنانه نوجوانان بهعنوان یکی از جلوههای نوین کنشگری مؤمنانه، اجتماعی و تمدنساز نسل نوجوان پرداخته میشود، حرکتی فراگیر که با تکیه بر ایمان، مسئولیتپذیری اجتماعی و کار تشکیلاتی، نقشآفرینی نوجوانان را در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور برجسته میکند.
این برنامه میکوشد با نگاهی تحلیلی و میدانی، روند شکلگیری، اهداف، دستاوردها و افقهای پیشروی این رزمایش را واکاوی و جایگاه آن را در تربیت نسل تراز انقلاب اسلامی تبیین کند.
محورهای اصلی برنامه، چیستی و ضرورت رزمایش مؤمنانه نوجوانان، نقش نوجوانان در کنشگری اجتماعی و جهادی، بررسی الگوی تربیتی و تشکیلاتی در میدان عمل، پیوند ایمان، هویت انقلابی و مسئولیت اجتماعی، ظرفیت رزمایش مؤمنانه در کادرسازی و آیندهسازی کشور و چشمانداز نقشآفرینی نوجوانان در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است.
حجتالاسلام سید محمدباقر تکیهای، قائممقام ستاد اعتکاف کل کشور به صورت حضوری و حجتالاسلام حامد تقدیری، فعال فرهنگی در عرصه نوجوان به صورت تلفنی مهمانانبرنامه هستند.
این برنامه با اجرای مهدی صفری، فرصتی است برای روایت نقشآفرینی نوجوانان مؤمن در میدان عمل و مسئولیت اجتماعی.
مستند «دوئل بوکمال» به کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی، در برنامه «کافه مستند»، از شبکه افق پخش میشود.
همزمان با سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی، قسمت ۳۱ از برنامه «کافه مستند»، به نمایش مستند «دوئل بوکمال»، تهیه شده در مرکز مستند حقیقت و بنیاد مکتب شهید سلیمانی، به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی اختصاص دارد.
این مستند شنبه ۱۳ دی ساعت ۱۴، پخش میشود و پس از آن محسن یزدی مجری برنامه با کارگردان و مهدی انصاری به عنوان منتقد به گفتوگو مینشیند.
مستند «دوئل بوکمال»، برنده جایزه بهترین نویسنده گفتار متن و بهترین تدوین از هفدهمین جشنواره مستند «سینماحقیقت»، به روایت عملیات نفسگیر، سخت، پیچیده و مهم آزادسازی بوکمال به عنوان یکی از شاهکارهای عملیات حاج قاسم سلیمانی میپردازد. در این مستند برای اولین بار از تصاویر و قسمتهای دیده نشده این عملیات پرده برداری شده است.
فصل دوم برنامه «کافه مستند»، با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، جمعهها ساعت ۲۳، پخش و روز بعد ساعت ۱۴، تکرار میشود.
همزمان با فرارسیدن ۱۳ رجب و آغاز ایام اعتکاف، برنامه تلویزیونی «حالت پرواز»، با روایت حامد عسگری و تمرکز بر تجربه اعتکاف نوجوانان از شبکههای سه و معارف پخش میشود.
در این برنامه حامد عسگری روایتگر تجربههای معنوی و زیسته نوجوانان در آیین اعتکاف است، روایتی که با تمرکز بر ارتباط نسل نوجوان با مفاهیم قرآنی شکل گرفته است.
«حالت پرواز»، محصول مرکز هنری رسانهای نهضت است و تهیهکنندگی آن را میثم کریمی بر عهده دارد.
جدیدترین قسمت از برنامه «هفت» به پرونده ویژه پیرامون «جمعیت در قاب سینما»، نقد و بررسی فیلم «برای رعنا» و گفتگوی ویژه پیرامون «بهرام بیضایی» اختصاص دارد.
جدیدترین قسمت از برنامه سینمایی «هفت»، امشب از ساعت ۲۲، به صورت زنده از شبکه نمایش پخش می شود.
میز سینمای ایران این قسمت از برنامه به فیلم «برای رعنا» اختصاص دارد که با حضور امیر قادری، رضا صدیق و ایمان یزدی (کارگردان اثر) برگزار میشود.
گفتگوی ویژه این قسمت با موضوع «بهرام بیضایی» با حضور سعید مستغاثی و رامتین شهبازی برگزار میشود.
همچنین پرونده ویژه این قسمت نیز با موضوع «جمعیت در قاب سینما» و با حضور صالح قاسمی برگزار میشود.
پرویز جاهد و جواد طوسی نیز در میز سینمای جهان به نقد و بررسی «فلسطین ۳۶» (Palestine ۳۶) میپردازند.
برنامه سینمایی «هفت»، به تهیهکنندگی محمدحسین تنکابنی و اجرای محمدرضا مقدسیان، جمعه شبها ساعت ۲۲، پخش می شود.