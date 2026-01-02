نجات و درمان روباه مصدوم در فردیس با همکاری شهروندان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس از تحویل و انتقال یک قلاده روباه مصدوم به بیمارستان دامپزشکی بهمنظور انجام اقدامات فوری درمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، سعید سپهوند گفت: یک قلاده روباه که دچار آسیبدیدگی شده بود، با همکاری و مسئولیتپذیری شهروندان فردیسی به اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان تحویل داده شد.
وی افزود: پس از بررسی اولیه وضعیت جسمانی این گونه حیاتوحش و با توجه به ضرورت دریافت خدمات تخصصی دامپزشکی، روباه با رعایت کامل اصول ایمنی، بهداشتی و رفاه حیاتوحش به بیمارستان دامپزشکی فیروز منتقل شد تا تحت مراقبت و درمان قرار گیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فردیس در پایان ضمن قدردانی از همکاری مؤثر شهروندان، تأکید کرد: افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از حیاتوحش نقش مهمی در نجات و احیای گونههای جانوری دارد و از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانهها و راههای ارتباطی محیط زیست اطلاعرسانی کنند.