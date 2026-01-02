پخش زنده
مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی «کرمان دانا ۴۱» با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در بم افتتاح شد
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مدرسه با زیربنای هزار و ۳۸۰ مترمربع فضای آموزشی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع با اعتباری افزون بر ۲۵ میلیارد تومان با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، در شهر بم به بهره برداری رسید.
مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان در آیین افتتاح این مدرسه با قدر دانی از تلاشها و همراهی خیران و مسئولان در ساخت این مدرسه گفت: اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرحهای آموزشی در کشور بسیار بالاست و تنها با مشارکت خیران و همراهی دستگاههای اجرایی میتوان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.
محمدرضا فرحبخش، افزود: کاهش تراکم دانشآموزی در شهرهای بزرگ، حذف مدارس کانکسی و ارتقای سرانه آموزشی در مناطق محروم دراولویت است.