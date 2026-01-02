به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این مدرسه با زیربنای هزار و ۳۸۰ مترمربع فضای آموزشی در زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع با اعتباری افزون بر ۲۵ میلیارد تومان با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، در شهر بم به بهره برداری رسید.

مدیر کل آموزش وپرورش استان کرمان در آیین افتتاح این مدرسه با قدر دانی از تلاش‌ها و همراهی خیران و مسئولان در ساخت این مدرسه گفت: اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل طرحهای آموزشی در کشور بسیار بالاست و تنها با مشارکت خیران و همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌توان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.

محمدرضا فرحبخش، افزود: کاهش تراکم دانش‌آموزی در شهر‌های بزرگ، حذف مدارس کانکسی و ارتقای سرانه آموزشی در مناطق محروم دراولویت است.