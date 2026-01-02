تشییع پیکر بسیجی شهید «امیرحسام خدایاری فرد» در کوهدشت
پیکر پاک «امیرحسام خدایاری فرد» شهید بسیجی که ۱۰ دی در دفاع از امنیت و نظم عمومی کوهدشت به شهادت رسیده بود امروز جمعه با حضور مردم و مسئولان تشییع و خاکسپاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
پیکر پاک شهید بسیجی امیرحسام خدایاری فرد امروز جمعه در میان خیل عظیمی از مردم شهرستان کوهدشت تشییع و در روستای داوود رشید این شهرستان خاکسپاری شد.
حضور گسترده مردم در مراسم تشییع این شهید بسیجی اعلام انزجار از حرکات غیرقانونی اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت بود که اعتراضات مردمی به مشکلات معیشتی را از مسیر قانونی منحرف کردند.
شهید امیرحسام خدایاری فرد روز ۱۰ دی در جریان اغتشاشات شهرستان کوهدشت توسط عوامل اغتشاشگر به شهادت رسید.