تشییع پیکر بسیجی شهید «امیرحسام خدایاری فرد» در کوهدشت

پیکر پاک «امیرحسام خدایاری فرد» شهید بسیجی که ۱۰ دی در دفاع از امنیت و نظم عمومی کوهدشت به شهادت رسیده بود امروز جمعه با حضور مردم و مسئولان تشییع و خاکسپاری شد.