امام جمعه فاریاب، اعتکاف را یکی از مصادیق تقوا دانست و ادامه داد: اعتکاف، فرصت طلایی برای ارتباط و خلوت با خداست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان؛ امام جمعه فاریاب گفت: در منطق استکبار، فشار ابزار ثابتی ندارد؛ گاهی تحریم اقتصادی، گاهی تهدید نظامی و گاهی هوچیگری رسانهای و جنگ روانی است.
حجتالاسلام گروهی امام جمعه فاریاب در خطبههای نماز جمعه، به سخنی از امام علی (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: امام میفرمایند: تقوا، رئیس صفات پسندیده است. بنا به فرموده ایشان، تقوا در رأس همهی ارزشهای اخلاقی است.
امام جمعه فاریاب با اشاره به پرتاب اخیر سه ماهواره ایران، آن را بیانگر توانمندی ایران دانست و تأکید کرد: این اقدام دارای بازتاب داخلی و خارجی دارد: بازتاب داخلی اش، اُمیدساز است و بازتاب خارجی اش، ابزاری است برای اعتبارسازی و افزایش چانه زنی در همکاریهای بین المللی.
حجتالاسلام گروهی منشأ پیشرفتهای ملّت ایران را خدامحوری دانست و بیان کرد: دشمنان دین و قرآن، با تفکر ضد انسانی و ضد بشری از تمام تسلیحات و ابزارها علیه مظلومان جهان استفاده میکنند.
امام جمعه فاریاب ادامه داد: دشمنان، با تسلیحات کشتار جمعی جان انسانها را هدف قرار میدهند و با ابزارهای تبلیغاتی، ذهنها و باورها را نشانه میگیرند.
وی با بیان انواع ابزارهای استکبار، ادامه داد: در منطق استکبار، فشار ابزار ثابتی ندارد؛ گاهی تحریم اقتصادی، گاهی تهدید نظامی و گاهی هوچیگری رسانهای و جنگ روانی است.
وی خاطرنشان کرد: هدف دشمن از بکارگیری این ابزارها، تسلیم کردن ملّت هاست.
وی ضمن شُکرگزاری خداوند بخاطر بارندگیهای اخیر در شهرستان فاریاب، یادآور شد: این بارندگی خساراتی هم به ویژه در بخش کشاورزی داشت که لازم است مسؤلین کمک کنند.