حجت‌الاسلام گروهی امام جمعه فاریاب در خطبه‌های نماز جمعه، به سخنی از امام علی (ع) اشاره کرد و اظهار داشت: امام می‌فرمایند: تقوا، رئیس صفات پسندیده است. بنا به فرموده ایشان، تقوا در رأس همه‌ی ارزش‌های اخلاقی است.

امام جمعه فاریاب، اعتکاف را یکی از مصادیق تقوا دانست و ادامه داد: اعتکاف، فرصت طلایی برای ارتباط و خلوت با خداست.

امام جمعه فاریاب با اشاره به پرتاب اخیر سه ماهواره ایران، آن را بیان‌گر توانمندی ایران دانست و تأکید کرد: این اقدام دارای بازتاب داخلی و خارجی دارد: بازتاب داخلی اش، اُمیدساز است و بازتاب خارجی اش، ابزاری است برای اعتبارسازی و افزایش چانه زنی در همکاری‌های بین المللی.

حجت‌الاسلام گروهی منشأ پیشرفت‌های ملّت ایران را خدامحوری دانست و بیان کرد: دشمنان دین و قرآن، با تفکر ضد انسانی و ضد بشری از تمام تسلیحات و ابزار‌ها علیه مظلومان جهان استفاده می‌کنند.

امام جمعه فاریاب ادامه داد: دشمنان، با تسلیحات کشتار جمعی جان انسان‌ها را هدف قرار می‌دهند و با ابزار‌های تبلیغاتی، ذهن‌ها و باور‌ها را نشانه میگیرند.

وی با بیان انواع ابزار‌های استکبار، ادامه داد: در منطق استکبار، فشار ابزار ثابتی ندارد؛ گاهی تحریم اقتصادی، گاهی تهدید نظامی و گاهی هوچی‌گری رسانه‌ای و جنگ روانی است.

وی خاطرنشان کرد: هدف دشمن از بکارگیری این ابزارها، تسلیم کردن ملّت هاست.

وی ضمن شُکرگزاری خداوند بخاطر بارندگی‌های اخیر در شهرستان فاریاب، یادآور شد: این بارندگی خساراتی هم به ویژه در بخش کشاورزی داشت که لازم است مسؤلین کمک کنند.