وقوع یخبندان در ۱۶ ایستگاه هواشناسی
صبح امروز وقوع یخبندان در ۱۶ ایستگاه هواشناسی استان ثبت شده و از فرداشب بارشهای پراکنده نیز قابل پیش بینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: براساس الگوی نقشهها وخروجی مدلهای پیش یابی، امروز تا فردا شرایط جوی در منطقه پایدار و یکنواخت بوده و دما هم اندکی افزایش مییابد.
لطفی با بیان اینکه از اواخر وقت فردا شنبه تا روز یکشنبه بارشهای پراکندهای در استان پیش بینی میشود، افزود: این بارشها ابتدا مناطق شمال غربی و مرکزی و بخشهایی از نیمه جنوبی و سپس تا اواخر وقت یکشنبه در مناطقی از شمال و شرق استان را در بر میگیرد که در نقاط سردسیر و مرتفع این بارشها بصورت برف (یا برف و باران) خواهد بود.
وی با بیان اینکه برای بامداد یکشنبه و دوشنبه در برخی مناطق سردسیر و مرتفع شرق و شمال استان هوای مه آلود هم دور از انتظار نیست، گفت: بعلاوه با نفوذ زبانههای سیستم پرفشار جوی ، وقوع و تشدید یخبندان شبانه در اغلب نقاط از فردا تار روز سه شنبه با کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما، همچنان قابل پیش بینی است و اوج سرما برای صبح روزهای دوشنبه تا چهارشنبه خواهد بود.
در شبانه روز گذشته دهسلم نهبندان با ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین و سربیشه با ۶- درجه زیر صفر سردترین نقاط استان گزارش شدند.
تغییرات دمایی در مرکز استان هم بین ۰ و ۱۲ درجه سلسیوس ثبت شد.