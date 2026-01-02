به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان در بازدید از بخش انتهایی پروژه کمربند شرقی خرم‌آباد با اشاره به تخریب دیوار موجود در مسیر که متعلق به دانشگاه آزاد بود، بیان کرد: این دیوار توسط شهرداری تخریب و مسیر کاملا بازگشایی شده است.

مهدی مجیدی تأکید کرد: دستور داده شد تا هرچه سریع‌تر عملیات تنظیم و تامین عرض لازم در این بخش انجام شود تا زیرسازی آن آغاز شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان همچنین از هماهنگی‌های انجام‌شده برای تسریع در اجرای پروژه خبر داد و افزود: در خصوص تامین مصالح زیرسازی مورد نیاز برای آخرین لایه زیرسازی، با سازمان همیاری شهرداری‌های استان هماهنگی لازم صورت گرفته تا این مصالح در اسرع وقت در اختیار شهرداری قرار گیرد.

مجیدی به موضوع جابجایی تیر‌های برق واقع در مسیر پروژه اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز پیگیری و هماهنگ شده و هفته آینده با حضور مدیریت برق استان، جلسه‌ای در دفتر فنی استانداری تشکیل شود تا موضوع جابجایی تیر‌ها و اصلاح شبکه برق، با همکاری اداره برق و شهرداری، در دستور کار نهایی قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع این موانع، شاهد شتاب بیشتر در تکمیل پروژه کمربند شرقی خرم‌آباد باشیم.