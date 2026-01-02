پخش زنده
امروز: -
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان قم از ناپایداریهای جوی در استان طی روزهای آینده خبر داد و گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم در سه روز آینده با افزایش ابر، وزش باد و در برخی ساعات بارش همراه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی صبوری، افزود: روز جمعه آسمان نیمهابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه است.
وی ادامه داد: در ارتفاعات استان وزش باد نسبتاً شدید و بارشهای پراکنده رخ خواهد داد. جهت باد غربی و سرعت آن بین ۲۰ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیشبینی میشود و بیشینه دمای شهر قم به ۱۱ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
کارشناس ادارهکل هواشناسی قم ادامه داد: روز شنبه آسمان نیمهابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات مهآلودگی و بارش باران و برف در سطح استان و برف در ارتفاعات انتظار میرود. از اواخر وقت، کاهش ابر پیشبینی شده و دمای هوا بین ۱ تا ۸ درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
به گفته صبوری، روز یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیشبینی میشود و کمینه و بیشینه دما به ترتیب منفی ۱ و ۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی با اشاره به وضعیت دمای ۲۴ ساعت گذشته گفت: کوه سفید با دمای منفی ۲.۳ درجه سانتیگراد سردترین و جمکران با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان قم بود.